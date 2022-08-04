Оккупанты строят планы «восстановления Мариуполя» за 42 года

Россия нарисовала «концепцию восстановления» разрушенного оккупантами Мариуполя. Готовят полную интеграцию города с «ДНР».
Об этом пишет Telegram-канал Главного управления разведки МО.
Как отмечает разведка «Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф» разработало план под названием «концепция мастер-плана развития города Мариуполь».
«В нем оккупанты изложили собственное видение будущего украинского города. Ее суть - полная интеграция Мариуполя с так называемой «ДНР», с перспективой присоединения к россии», - добавляет разведка.
Оккупанты надеются, что после российской агрессии, уже к 2025 году население Мариуполя «вырастет» до 200 тысяч.
«В дальнейшем в течение нескольких лет, в разрушенном россиянами городе должна появиться транспортная и социальная инфраструктура», - пишет разведка.
Также оккупанты посвятили отдельный раздел металлургическому комбинату «Азовсталь». Для него определены несколько сценариев:
- заполнение подземной части завода мусором, обустройство парка и создание сельхозугодий;- создание парка и развитие туристско-рекреационных зон.
На реализацию проекта Россия отводит от 8 до 42 лет.
«Расходы - более 60 миллиардов российских рублей», - пишет разведка.