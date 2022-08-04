Оккупанты строят планы «восстановления Мариуполя» за 42 года

Об этом пишет Telegram-канал Главного управления разведки МО.

Как отмечает разведка «Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф» разработало план под названием «концепция мастер-плана развития города Мариуполь».

«В нем оккупанты изложили собственное видение будущего украинского города. Ее суть - полная интеграция Мариуполя с так называемой «ДНР», с перспективой присоединения к россии», - добавляет разведка.

Оккупанты надеются, что после российской агрессии, уже к 2025 году население Мариуполя «вырастет» до 200 тысяч.

«В дальнейшем в течение нескольких лет, в разрушенном россиянами городе должна появиться транспортная и социальная инфраструктура», - пишет разведка.

Также оккупанты посвятили отдельный раздел металлургическому комбинату «Азовсталь». Для него определены несколько сценариев:

- заполнение подземной части завода мусором, обустройство парка и создание сельхозугодий;

- создание парка и развитие туристско-рекреационных зон.

На реализацию проекта Россия отводит от 8 до 42 лет.

«Расходы - более 60 миллиардов российских рублей», - пишет разведка.

Концепция развития по ссылкам - 1 и 2.