В Мариуполе оккупанты травят людей грязной водой, сносят здания без предупреждения, воруя при этом личное имущество

В Мариуполе оккупанты травят людей и выгоняют их из домов – здания сносят, имущество воруют.

Об этом пишет советник мэра Петр Андрющенко у себя в Telegram.

В городе подтвердили 17 случаев острой кишечной инфекции. Половина пациентов – дети.

«Оккупанты указывают причину распространения – через еду. Несмотря на одновременное заявление об отсутствии эпидемической угрозы, сами данные указывают на другое. Мариупольцы – будьте осторожны, кипятите воду, не употребляйте просроченные продукты и мойте руки», - написал Андрющенко.

Кроме этого, оккупанты пытаются сносить дома без предупреждения, времени на выезд и замены жилья. Людей выгоняют прямо на улицу, разворовывая имущество. В настоящее время основной район такой зачистки – Левобережный.

«На проспекте Меотиды оккупанты планируют снести все дома, даже уцелевшие. Мотивация от русских подрядчиков за пределами понимания – мы не можем оставить два дома, если снесем вокруг 8-10. Оно будет смотреться некрасиво. Вся забота о Мариуполе в одной фразе – картинка превыше всего. Но люди продолжают свою борьбу за дома, пока успешно», - добавил Андрющенко.

Напомним, россия нарисовала «концепцию восстановления» разрушенного оккупантами Мариуполя. Готовят полную интеграцию города с «ДНР».