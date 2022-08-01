«Пусть теперь ходит и оглядывается»: Николаевский нардеп Арахамия заявил, что передал в разведку данные про предателя Кошевого

Николаевский народный депутат, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что передал в Главное управление разведки Минобороны Украины данные про экс-директора концерт-холла «Юность» Олега Кошевого.

Об этом он написал в комментариях на Facebook под записью начальника управления культуры Николаевского городского совета Юрия Любарова.

Как известно, глава концерт-холла «Юность» Олег Кошевой сбежал в аннексированный Крым работать на «Русский дом». Накануне директор «Юности» просто удалил их в социальных сетях, чтобы не задавали лишних вопросов. А также сменил номер телефона, теперь он начинается с +7.

Любаров отметил, что удалил контакты Кошевого, потому что он оказался предателем.

«В начале мая он уволился с должности заместителя директора дворца культуры, удалил аккаунт в ФБ и тихо скрылся. Через некоторое время всплыл на временно оккупированной территории Крыма. Всплыл как всплывает подобное, потому что такое никогда не тонет. Всплыл с привычным пафосом, в должности менеджера по развлечениям российского курортного комплекса, со спектаклем, в котором играл в Николаеве, с практически таким же названием творческой группы, как была в Николаеве. Можно говорить «бог ему судья», но я говорю «путем русского корабля».

В ответ на это нардеп Давид Арахамия сообщил, что передал информацию о нем разведчикам.

«Лучше знать заранее, чем в самое тяжелое время, он бы вставил нож в спину. Передал контактные данные в разведку, пусть теперь ходит и оглядывается», - написал Арахамия.

Напомним, в Николаеве Центральный райсуд избрал меру пресечения местному жителю Юрию Арбатскому, который сдавал место расположения подразделений ВСУ. Он свои действия объяснял несогласием с властью, в том числе с тем, что в школе, где учится его дочь, отменили преподавание русского языка.