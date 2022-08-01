«У нас шесть 200-х, шесть 300-х. Одному кости перебило, другому кости перебило»: Оккупанты жалуются на потери

Русские оккупанты жалуются на большие потери и новые законы рф, согласно которым тем, кто стоит в обороне, не будут давать наград.

Соответствующий перехват опубликовали в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Двое рашистов обсуждают ситуацию на фронте. Один сообщает новость, что стоящим в обороне не будут давать больше наград, и даже отберут уже выдавшие.

Второй объясняет нелепость отдающихся на линии фронта приказов.

«-Они сидят там, посылают 20-200 человек на смерть и все. 30 человек зашли, 100 человек зашли. Восточные. Зах*ярили всех. В это мы заходили. У нас шесть 200-х, шесть 300-х. Одному кости перебило, другому кости перебило. Так у одного одна нога висела. Мы сейчас уходили, разминировали. Что не разминировали, выбрасывали в кусты с дороги. Здесь металлолом собирают – танки, БТР. -Да, х*йню они придумали с этим: спецоперация, спецоперация… Х*й поймешь, кто от кого защищается».

Напомним, оккупант в телефоном разговоре со своей женой рассказывает о как командиры безнаказанно издеваются над подчиненными и все время находятся под наркотиками или крепким алкоголем.