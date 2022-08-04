Российские пропагандисты сообщили, что нанесен удар по донецкой колонии с украинскими пленными

СМИ россии заявили, что по Донецкой исправительной колонии №124 был нанесен удар. В учреждении содержались украинские военнопленные.

Об этом сообщает «Милитарный».

Информация поступила от провластных российских СМИ, подтверждения от украинской стороны пока не было. Российские СМИ сообщили, что в результате обстрела пострадали. Информация о жертвах не поступала.

Сколько военнопленных содержалось в Донецкой исправительной колонии №124 на момент удара, доподлинно неизвестно. Максимальное наполнение Донецкой исправительной колонии – 1300 человек. Также до войны колония имела лечебное учреждение, рассчитанное на 200 коек.

Как известно, в ночь на 29 июля произошел взрыв в бараке в колонии в Оленовке, где кафиры содержали украинских военнопленных. В результате взрыва погибли более 50 украинских воинов, около 100 получили ранения.

Россияне обвиняют ВСУ в якобы ударе по колонии. Однако ряд доказательств свидетельствуют, что в бараке произошел внутренний взрыв . Также СМИ сообщали, что, по данным спутников, обстрела колонии не последовало, однако был взрыв. Никто из работников колонии, боевиков "ДНР" или российских военных, которые осуществляли охрану помещения, не пострадали. К взрыву, по данным украинской разведки, причастны ППК «Вагнер» и его владелец пригожин .

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пообещал отомстить российским оккупантам, совершившим массовое убийство украинских военнопленных в колонии в Оленовке. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «каждый оккупант должен знать, что будет возмездие за убийства и пытки».

Международные эксперты убеждены, что причиной взрыва в колонии с украинскими военнопленными в оккупированной Еленовке было термобарическое оружие. В ГУР Минобороны заявили, что россияне пытали украинских военнопленных в Оленовке и не намеревались их обменивать, а потому убили.