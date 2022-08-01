«Если тебе так не нравится все, что связано с Украиной – вали отсюда»: Сенкевич о предателе, чьей дочери запретили учиться в школе на русском языке

Мэр Николаева Александр Сенкевич возмутился относительно действий предателя Юрия Арбатского, который был наводчиком оккупантов из-за того, что его дочери запретили учиться в школе на русском языке.

Видео мэр опубликовал у себя в Telegram.

Как известно, в Николаеве Центральный райсуд избрал меру пресечения местному жителю Юрию Арбатскому, который сдавал место расположения подразделений ВСУ. Он свои действия объяснял несогласием с властью, в том числе с тем, что в школе, где учится его дочь, отменили преподавание русского языка.

Мэр отметил, что у предателя отсутствует логическое мышление и понимание, что язык запретили после того, как россия напала на Украину.

— Из головы у меня не выходит один кретин, которого взяли за то, что он наводил ракеты на жителей города Николаева и он в своих оправданиях сказал, что он это сделал, потому что в Николаеве его дочери запретили изучать предметы на русском языке. Знаете, у человека отсутствует полностью логическое мышление. Он не понимает, что эти вещи связаны между собой. Что россия напала Украину и после этого мы приняли решение остановить обучение языком оккупанта. Как видите, вот они – следы дружеской россии, братской нашей страны, которую здесь ждал этот товарищ, - сказал Сенкевич.

Он отметил, что всем, кто хочет жить в «русском мире», надо уезжать из Украины, а не тянуть этот «мир» сюда. Сам же Сенкевич обратился к своим зрителям, помимо русского, на украинском, английском и испанском, добавив, что дочь предателя имеет возможность, пока отец в тюрьме, выучиться и быть нормальным человеком.

— Ну, и самое главное даже не это, самое главное, что вот человек взрослый, и он пытался еще и ребенка выучить таким образом, он за 30 лет независимости не смог выучить украинский язык. Ну, если тебе так не нравится все, что связано с Украиной – да вали отсюда. Вали из этой страны, езжай себе в россию-матушку и живи там себе и ходи на улицу в деревянный туалет. И что интересно, что я закончил 9 классов с 1988 по 1997 год я учился в 10 школе и все предметы изучал на русском языке. После этого вступил в Николаевский муниципальный коллегиум и с 1997 по 1999 учился и получал образование на украинском языке. После этого поступил в ВУЗ и тоже учил все, что нам давали, на украинском, - сказал мэр на украинском. Я знаю английский и я использую его иногда в своей повседневной жизни (отметил Сенкевич на английском), и я изучаю испанский, потому что это второй язык в мире (добавил он на испанском). Я к чему веду – этот человек со своим русским языком – что у него в голове? Давайте убивать людей, потому что моей дочке не дают учить русский язык. Так учи ее сам. Ну, я думаю, после того как его закроют в тюрьме на десяток лет, его дочь сможет получить нормальное образование и правильные правила воспитания по жизни. И вырастет из нее правильный человек, а не шизоид, связанный с вот этим запретом русского языка. Да живи себе в своем русском мире и дай людям жить в стране, в которой они хотят строить свое светлое будущее и жить в цивилизации, а не в русском мире.

Напомним, как в Николаеве задержали корректировщика оккупантов, который наводил удары на учебные заведения.