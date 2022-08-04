СБУ установила коллаборантов, причастных к похищению украинского зерна на оккупированных территориях

СБУ задокументировала преступную деятельность коллаборантов, причастных к незаконному вывозу 650 тысяч тонн украинского зерна стоимостью свыше 200 млн. долларов США с временно оккупированных территорий юга нашего государства.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Украинская спецслужба установила всю цепочку причастных: начиная от предателей, подписавших разрешения на вывоз зерна, и заканчивая всеми членами экипажа 10 судов России, на которых транспортируют награбленное. СБУ сообщила о подозрении таким фигурантам:

- Евгению Балицкому – руководителю российской оккупационной администрации на захваченной части Запорожской области; - Александру Сауленко – самопровозглашённому исполняющему обязанности мэра города Бердянск; – Владимиру Стельмаченко – «директору» Бердянского морского торгового порта.

Кроме того, наложен арест на имущество (в том числе 4 воздушных судна малой авиации, которые находятся в Киевской области) и корпоративные права, принадлежащие Балицкому и его семье на общую сумму более 149 миллионов гривен.

СБУ установила, что коллаборант Балицкий издал «распоряжение», на основании которого на оккупированных территориях была введена временная оккупационная администрация. В результате этого псевдопредприятию "Государственный зерновой оператор" было незаконно передано имущество 7 агропромышленных комплексов и зерновых терминалов в Запорожской области.

Кроме того, псевдомер Сауленко совместно с директором Бердянского морского торгового порта Стельмаченко обеспечили изъятие зерна из складов и загрузку его на морское судно Zhibek Zholy под флагом России.

Также оперативники задокументировали вывоз морским транспортом угнанных с временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей украинских зерновых через морские порты и терминалы, расположенные в Крыму. К этому российской стороной привлечены морские суда под флагами России и Сирии: "Надежда", "Сормовский-48", "Федор", "Матрос Кошка", "Матрос Позынич", "Zhibek Zholy", "Св. Константин», «Михаил Ненашев», «Laodicea».