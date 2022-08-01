В рф осудили американскую баскетболистку, которую хотят обменять на киллера из фсб

В рф американскую баскетболистку Бриттни Грайнер приговорили к 9 годам тюрьмы.

Об этом сообщает «Фокус».

Ее признали виновной в контрабанде наркотиков. Грайнер признала свою вину, заявив, что непреднамеренно ввезла каннабис в рф. Ее адвокаты заявили, что таким образом она пыталась получить смягчение приговора. По словам двукратной олимпийской чемпионки, она надеется, что ее жизнь не закончится в российской тюрьме. Адвокаты спортсменки планируют обжаловать вердикт.

Грайнер российские власти задержали в феврале этого года в аэропорту Шереметьево. В вину ей вменяли контрабанду наркотиков из-за того, что в багаже, предположительно, был найден вейп с гашишным маслом, содержание гашиша было меньше грамма. По словам Грайнер, она не отдавала себе отчета в том, что картриджи для вейпа находились в сумке, поскольку паковала багаж в состоянии стресса. Адвокаты объяснили, что, если Грайнер и принимала медицинскую марихуану, то это делалось в США, в штате Аризона, где это не считается нарушением закона. Препарат был выписан врачами для лечения спортивных травм.

По данным CNN, россия хочет обменять двух американцев, в том числе Грайнер, на осужденного в Германии россиянина Вадима Красикова, которого расследователи Bellingcat назвали агентом российских спецслужб. Красиков отбывает наказание за убийство чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Расследователи считают, что россиянин мог входить в спецгруппу, занимающуюся политическими убийствами.