«Проанализировали ситуацию на сложнейших участках фронта»: Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом он рассказал в своем видеообращении.

- Министр обороны Украины Алексей Резников доложил о текущем снабжении войск техникой и боеприпасами. Докладывали также Главком Залужный, глава СБУ Малыш, министр внутренних дел Монастырский. Проанализировали ситуацию на острейших участках фронта, в частности в Донецкой области. Отдельное внимание было уделено состоянию предыдущих решений Ставки, все они должны выполняться на сто процентов, - сказал Зеленский.