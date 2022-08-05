Российский пленный рассказал, как командование использовало его как пушечное мясо на передовой на Николаевщине

Российский военнопленный сержант Владимир Чабанец рассказал, что два месяца провел в Николаевской области, просидел в окопах под обстрелами.

Видео с пленным опубликовал журналист Владимир Золкин.

Чабанец служит в авиации (отвечает за связь и посадку самолетов), но перед началом войны его направили в сводный отряд пехоты. 1 марта его перебросили в Украину. По словам Чабанца, его батальон направили на передовую – сначала в Кашперо-Николаевку, а затем в Андреевку.

- Думал, что у нас все нормально, а у нас связи нет. Никто нам не сказал, - говорит Чабанец об армии рф.

Подразделение Чабанца находилось на «нуле», а за ним размещались другие оккупанты, которые обстреливали мирные населенные пункты в Николаевской области. В итоге Чабанца и других оккупантов во время боя взяли в плен белорусские добровольцы, которые защищают Украину.

Чабанец подтверждает слова своего сослуживца лейтенанта Смирнова, что командование оставило их на произвол судьбы на позициях. Комбат забрал рацию и сбежал.

Ранее Смирнов рассказывал, что после того, как их взяли в плен, россияне направили вслед беспилотник и стали стрелять и по белорусским добровольцам, и по своим пленным.