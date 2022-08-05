Вы разделяете с оккупантами ответственность за гибель людей, - Зеленский о манипуляциях Amnesty International

Отчет Amnesty International пытается амнистировать государство-террориста и переложить ответственность с агрессора на жертву.

Об этом в своем видеообращении сказал Президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, что ранее Amnesty International выпустила отчет, в котором обвинила ВСУ в якобы возможных нарушениях законов войны и размещении военной техники в городах. При этом организация уделила мало внимания российской агрессии против Украины.

- Нет и не может быть – даже гипотетически – никакого условия, при котором любой российский удар по Украине становится оправданным. Агрессия против нашего государства ничем не спровоцирована, захватническая и откровенно террористическая. И если кто делает отчет, в котором жертва и агрессор вроде бы в чем-то одинаковы, если анализируются какие-то данные о жертве, а что делал агрессор в это время – игнорируется, то с этим нельзя мириться.

- Оккупанты неоднократно сознательно избивали из артиллерии и минометов по очереди людей за водой, по эвакуационным автобусам, неоднократно избивали по остановкам общественного транспорта. Российская армия не остановилась перед ударами даже по мемориалам жертвам Холокоста, по кладбищам... По лагерю с военнопленными в Оленовке. И отчетов об этом почему-то нет. Вот такая безнравственная избирательность.