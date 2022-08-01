ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: В оккупированном Донецке горит российская база

Уже 163-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта, длина которой составляет 2450 километров.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 4 августа, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 5 августа.

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00:31 В оккупированном Донецке горит база рашистов.

00:17 В Луганской области в оккупированном Беловодске партизаны обстреляли автомобиль с местными рашистскими «властями». Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. В машине находились так называемые «мэр» и его «заместитель». Оба ранены.

00:14 Артиллерия 81-й отдельной аэромобильной бригады вместе с гвардейцами батальона оперативного назначения имени Героя Украины генерал-майора Сергея Кульчицкого на Святогорском направлении уничтожили минометную батарею россиян.