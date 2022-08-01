Еще три судна с зерном покинули украинские порты

Три судна с кукурузой утром 5 августа покинули украинские порты и направляются в сторону морского гуманитарного коридора.

Об этом в Twitter сообщает Минобороны Турции.

Сухогруз Navistar утром вышел из порта Одессы, а другое судно Rojen - из соседнего Черноморска. Позже из Черноморска вышел сухогруз Polarnet.

Polarnet доставит 12 тысяч тонн зерна в турецкий порт Карасу, Navistar доставит 33 тысяч тонн груза в ирландский Рингаскидди, а Rojen доставит 13 тысяч тонн в британский Тиспорт.

В общей сложности на борту этих судов находится более 58 тысяч тонн кукурузы.

Перед отправкой судна были досмотрены представителями совместного Координационного центра.

Отправку судов накануне одобрил совместный Координационный центр. Его создали в рамках сделки о вывозе украинского зерна, заключенной 22 июля в Стамбуле.