В россии поднимут на орбиту спутник по заказу Ирана, который будет следить за Украиной, - The Washington Post

На следующей неделе россия намерена по заказу Ирана поднять на орбиту разведывательный спутник, который сначала будет использоваться для слежки за Украиной.

Об этом со ссылкой на собственные источники в Западных разведывательных службах пишет The Washington Post.

«Новый спутник, который россия на следующей неделе готовится запустить для Ирана, существенно улучшит способность Тегерана следить за военными целями на Ближнем Востоке, но сначала Москва намерена использовать космический аппарат для поддержки собственных военных действий в Украине», - говорится в материале.

Отмечается, что «роскосмос» планирует осуществить запуск 9 августа с космодрома «Байконур», выполнив соглашение с Ираном, переговоры по которому длились четыре года.

«россия согласилась построить и запустить систему «Канопус-5», в состав которой будет входить камера высокого разрешения, что даст Тегерану беспрецедентные возможности, в том числе почти постоянного мониторинга чувствительных объектов в Израиле и Персидском заливе», - утверждает WP.

Впрочем, доступ к спутнику Иран получит не сразу.

«россия, которой не удается достичь своих военных целей во время пятимесячного наступления в Украине, сообщила Тегерану, что планирует на несколько месяцев дольше использовать спутник, чтобы улучшить собственную слежку за военными целями в этом конфликте», - отмечает издание.

Это сотрудничество - еще один признак все большего политического и военного сотрудничества между москвой и Тегераном.

«По данным Западных разведчиков, камера космического аппарата имеет разрешение 1,2 метра. Это существенно меньше, чем возможности американских разведывательных спутников и современных коммерческих провайдеров спутников снимков, впрочем, даже это существенно улучшит действующие способности Ирана», - пишут в издании.

Напомним, Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на встрече с путиным заявил, что, по его мнению, россия в войне против Украины противостоит НАТО. По его словам, если бы москва не вторглась в Украину, то Североатлантический союз «сам начал бы войну против россии».