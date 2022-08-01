После контрнаступления на Херсонщине Украина перехватывает стратегическую инициативу, – ISW

Украина перехватывает стратегическую инициативу и вынуждает россию перераспределять силы и менять приоритеты усилий.

Похоже, что скоро инициатива окончательно перейдет к украинцам, пишут в своем отчете за 4 августа сделали эксперты американского Института изучения войны (ISW).

Эксперты ISW отметили, что россияне все больше перекидывают личный состав и технику в Херсонскую и Запорожскую области, отказываясь от захвата Славянска и Северска в Донецкой области. Также ранее они приостанавливали атаки на Харьков или на юг для захвата Луганской области. Однако сейчас характер подобных переоценок приоритетов кардинально изменился, считают эксперты.

«Они делали это по собственной инициативе на основе смены приоритетов своих командований. Российские силы в этом случае, похоже, отвечают на угрозу контрнаступления Украины в Херсонской области, а не сознательно выбирают цели, на которых сосредоточить свои усилия», – говорится в отчете ISW.

Отсюда эксперты делают вывод, что инициатива на фронте постепенно переходит в руки украинцев.

«Подготовка Украины к контрнаступлению в Херсоне и начальные операции в этом контрнаступлении в сочетании с резким ослаблением российских сил в целом позволяют Украине впервые начать активно формировать ход войны», – говорится в отчете.

Также они предполагают: если ситуация будет развиваться по такому сценарию, россиянам просто не хватит сил держать оборону фронта такой протяженности и придется делать жертвовать территориальными, как они это называют, делать достижениями, как они это называют, «делать жесты доброй воли». К примеру, предполагают, россияне будут вынуждены отвести свои гарнизоны от Изюма, чтобы обороняться на Юге.