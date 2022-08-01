На выходные город будет закрыт: В Николаеве вводят длительный комендантский час

В Николаеве в пятницу ночью, 5 августа, начнется длительный комендантский час, который продлится до утра 8 августа.

Об этом сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Как известно, длительный комендантский час в областном центре планировалось ввести для проведения антидиверсионных мероприятий. Ранее так уже делали в Киеве и Одессе.

Комендантский час начнется в 23:00 5 августа и продлится до 05:00 8 августа.

- Издал распоряжение о комендантском часе сегодня с 23:00 до 5 утра понедельника. Это значит, что действуют все ограничения, связанные с комендантским часом. Прошу запланировать объезд города через Вознесенск, все посты предупреждены, мы отрабатываем. Кроме экстренных ситуаций – полиция вся предупреждена, если какие-то экстренные ситуации, то мы будем сопровождать, во всех остальных случаях нет. У нас три международных автобуса – они выедут, билеты не пропадут, полиция сопроводит. Честным людям переживать нечего. Берите только на всякий случай с собой документы. Выгулять собаку возле дома можно, с детьми во дворе тоже можно. Просто старайтесь находится дома, – сказал Ким

Также глава ОВА опроверг некоторые слухи, которыми обросло заявление о закрытии города.

– И давайте немного о мифах, которые там разгоняют, что мы будем делать: мосты разводить не будем, нападения не будет никакого и им не пахнет. Нападают наши. Угрозы окружения нет. Даже если собирают какие-то войска, то это там за 15 число – я буду об этом информировать. На выходные отнеситесь с пониманием. На выходные город будет закрыт, все находятся дома. Закупитесь водой, едой. Мы работаем, по коллаборантам будут отработки. Прошу и вежливо относится к правоохранителям, с понимаем, что это нужно для общего дела. Сотрудничайте, давайте полезную информацию, ведите себя вежливо. Вместе к победе, – добавил начальник ОВА.

Напомним, что Виталий Ким объявил награду за сведения о наводчиках и корректировщиках российского огня. Также он предоставил инструкцию, как можно получить 100$ за информацию о корректировщиках огня.