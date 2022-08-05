Канада выделила $6 миллионов на укрепление ядерной безопасности в Украине

Канада объявила о выделении шести миллионов долларов на ряд проектов относительной укрепления ядерной безопасности Украины.

Об этом говорится в заявлении Постоянного представительства Канады в ООН в Twitter.

«Канада продолжает осуждать неоправданное вторжение России в Украину, в том числе российскую агрессию на ядерных объектах или возле них», - говорится в заявлении.

«Чтобы помочь повысить ядерную безопасность в Украине, Канада выделила $1 млн МАГАТЭ для укрепления безопасности и защиты на украинских ядерных объектах, $5 млн – Госдепу США для помощи Украине выявить и реагировать на незаконные ядерные транспортировки на ее территории», - добавили в ведомстве.

Канадское представительство также подчеркнуло, что продолжение оккупации Запорожской АЭС ставит под угрозу население всего мира.

«Продолжающаяся дестабилизация со стороны российских войск не только увеличивает риск аварии или непреднамеренного повреждения, но и увеличивает возможность перенаправления ядерного материала», - подчеркнули в представительстве.

Напомним, что оккупанты установили на Запорожской АЭС ракетные системы, из которых обстреливают Никополь. Глава МАГАТЭ заявил, что захваченная оккупантами Запорожская АЭС «полностью вышла из-под контроля».