Херсонский гауляйтер Сальдо заявил, что его госпитализировали – вместо него теперь бывший ФСБшник

Назначенный оккупантами «руководитель» Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ложится в больницу, а свое «полномочия» передает «исполняющему обязанности» Сергею Елисееву.

Об этом он написал в Telegram.

Сальдо пишет, что к нему после совещания подошел «министр здравоохранения» и «стал настаивать на немедленном медобследовании» . Затем по его словам, «министр» привел врачей, «которые, сделав обследование, настояли на немедленной госпитализации».

«Обсудив с главой правительства коллегами, решил согласиться с предложениями врачей. Исполнять обязанности главы Херсонской области во время моего отсутствия будет глава правительства Херсонской области Елисеев С.В (бывший сотрудник ФСБ , – ред.)», - говорится в сообщении.

Как известно, 11 июля в сформированной оккупантами «военно-гражданской администрации» Херсонской области заявили о попытке ликвидировать предводителя этой организации Владимира Сальдо.

Позже депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сообщил, что Сальдо отравился.