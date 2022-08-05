В Львовской области СБУ задержала двух сторонников путинизма – один из них наводил ракетный удар по памятнику Бандере

Во Львовской области СБУ задержала двух мужчин за публичные призывы к агрессивной войне и разрешению военного конфликта.

Об этом сообщили в Управлении СБУ во Львовской области.

«Служба безопасности Украины объявила о подозрении двум сторонникам путинизма, призвавшим к войне. В соцсетях они активно поддерживали агрессию против нашего государства и призывы украинцев присоединяться к оккупационным властям страны-агрессоры.

Спецслужба уже задержала предателей, открыто осуществлявших коллаборационные направления. А во время собрания доказательной базы оперативники установили, что, кроме распространения деструктивной пропаганды, один из злоумышленников осуществлял переписку с действующим боевиком т.н. "ДНР". А именно, предоставил координаты, а впоследствии и должен был корректировать осуществление ракетных обстрелов по памятнику С. Бандере во Львове», – говорится в сообщении.