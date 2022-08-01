На оккупированных территориях захватчики усиливают принудительную паспортизацию и «переоформляют» право собственности на имущество украинцев

На временно оккупированных территориях Украины решители продолжают принудительную паспортизацию и паспортизацию украинского населения.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Для жителей города Мелитополь и его окрестностей оккупанты обнародовали требования относительно «земельных паев». При этом лица, у которых до сих пор действуют вверх аренды на земельные паи, должны перезаключать его на новые. У лиц, у которых срок договора истек, должны на основании полученного российского паспорта и в соответствии с российским законодательством заключить новый договор. В случае, если срок договора истек и собственник не явился, лицо будет лишено права собственности на владение земельными паями.

Также оккупанты установили, что с начала сентября этого года номерные знаки украинского образца на транспортных средствах будут изменены на временные с последующим переоформлением, при наличии российского паспорта у владельца транспортного средства.

На выезде из города на блок-постах оккупанты продолжают проводить проверки мужчин, в частности осматривать предметы татуировок. Таким образом, мероприятия рашистов направлены на паспортизацию населения и присвоение имущества лиц, выехавших на подконтрольные Украине территории.

В то же время, на оккупированной территории Херсонщины «министр аграрной политики Херсонской области» о. ковалев призывает сельхозпроизводителей регистрировать деятельность и платить «налоги» по законодательству рф. Те, кто откажется, будут лишать права собственности земельными участками, а владельцев агробизнеса высылать за пределы региона.

В селе Каменское Запорожской области оккупационная администрация проводит мероприятия по переводу деятельности местного бизнеса на налоговые стандарты согласно законодательству рф. Представителям бизнеса и само занятому населению были вручены соответствующие письма. Основным требованием деятельности бизнеса является наличие гражданства рф.