Главу оккупационной администрации Херсонской области Владимира Сальдо в состоянии медикаментозной комы россияне спецбортом госпитализируют из Крыма в одну из московских больниц.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание «База».

Ранее Сальдо заявил, что его госпитализировали. Вместо него теперь оккупированной территорией Херсонщины руководит бывший ФСБшник.

Вчера Сальдо переправили из Херсонской области в клинику в Крыму. Сегодня Сальдо стало хуже, его подключили к аппарату ИВЛ и ввели в кому. Затем был проведён консилиум с участием московских и крымских врачей. По его результатам было принято решение срочно госпитализировать гауляйтера в больницу в Москве.

В телеграм-канале Сальдо сообщается, что «ухудшение самочувствия стало результатом осложнения после перенесённого коронавируса».

Позднее российские пропагандисты стали утверждать, что врачи подозревают, что Сальдо могли отравить. Кровь и мочу Сальдо срочно направили в токсикологию на исследование. Изначально медики предполагали инфаркт, потому что у оккупанта были похожие симптомы. Однако кардиограмма это не подтвердила. Затем подозревали инсульт, сделали КТ, но и этот диагноз также отпал.

Ранее депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань заявил, что Сальдо могла отравить ФСБ – он пил привезенный из Москвы коньяк, после чего ему стало плохо.