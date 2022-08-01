На юге в бою погиб Герой Украины – разведчик Руслан Попов

В ходе спецоперации на Юге Украины погиб Герой Украины, офицер Главного управления разведки Министерства обороны Руслан Попов.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

«В разговоре со своими собратьями он говорил: «Мы собрались по одному принципу: Родина. Защищать. Надо». Таким он и был – верным собратьем, отважным до последнего вздоха», - сообщили в ГУР.

Попов окончил в столице военное училище и стал разведчиком спецназначения. У него была пенсия по выслуге лет, однако в 2014, с началом российской агрессии на Донбассе, не смог стоять в стороне. В момент полномасштабного вторжения Руслан Попов находился в Мариуполе. В конце марта ему удалось выйти из оцепления, но все же возвращался туда в составе эвакуационных рейсов вывозить раненых из «Азовстали».

У него был ряд наград: «За мужество при выполнении спецзадач», «За воинскую доблесть», «За преданность военной разведке», «Защитнику Отечества», «За участие в Антитеррористической операции», медаль ООН и несколько памятных знаков отличия. Посмертно получил звание Герой Украины.