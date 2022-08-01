Оккупанты устроили очередную провокацию - ведут обстрелы в сторону Запорожской АЭС

Российские оккупанты военные обстреливают кварталы Энергодара, в непосредственной близости с атомной электростанцией.

Об этом сообщили в «Энергоатоме».

В результате вражеского обстрела было зафиксировано три «прилета» возле промышленной площадки ЗАЭС.

Враг попал в высоковольтную линию связи 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС – Запорожская ТЭС в результате чего в большинстве микрорайонов города исчез свет. Также нет водоснабжения, в большинстве своем прекратил работать интернет.

Городской голова Энергодара Дмитрий Орлов призвал жителей города сохранять максимальную осторожность.

«Остерегайтесь провокаций оккупантов, которые происходят именно сейчас! Со стороны Запорожской АЭС в направлении жилых кварталов Энергодара проходят обстрелы. Слышны взрывы. Разница между вылетом и прилетом составляет всего около 3 секунд», - написал Орлов в своем Telegram.

В «Энергоатоме» подчеркнули, что «несмотря на провокации российской армии», ЗАЭС продолжает работать и выдавать мощность в энергосистему Украины через работающие линии.

«В соответствии с их пропускной способностью было принято решение по разгрузке и отключению от сети одного из работающих энергоблоков Запорожской атомной станции», - добавили в сообщении.

Отмечается, что выбросы и сбросы радиоактивных веществ не зафиксированы.

«Захватчики продолжают устраивать террор и подвергать опасности весь цивилизованный мир. Необходимо как можно скорее принять все меры для того, чтобы вернуть контроль над ядерным объектом Украины», - подчеркнули в сообщении.

Напомним, что ранее Глава МАГАТЭ заявил, что захваченная оккупантами Запорожская АЭС «полностью вышла из-под контроля».