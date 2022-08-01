Бывшему украинскому телеведущему сообщили о подозрении в государственной измене

Бывшему украинскому телеведущему Юрию Коту сообщили о подозрении в государственной измене.

Об этом пишет «Укринформ».

По данным следствия, Кот во время Революции Достоинства был ведущим киевской антимайдана. А в 2014 году переехал в РФ, где начал работать в государственном информагентстве «Россия сегодня» и «News Front», где занимался информационным искажением событий на Евромайдане.

«Установлено, что Кот поддерживает руководство России относительно начала военных действий в Украине. В частности, в своих выступлениях на видеозаписях в сети Интернет, СМИ поддерживал политику России и имеет пророссийские взгляды. Его выступления в основном подготовлены по заказу чиновников России и российских медийных центров», - говорится в сообщении о подозрении.

В период с 2007 по 2014 год Юрий Кот работал в Национальной общественной телерадиокомпании Украины и на телеканале «Интер».