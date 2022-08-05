В Украине запустили онлайн-сервис по поиску военнопленных и пропавших без вести

Объединенный центр по поиску и освобождению пленных ввел скорую форму подачи заявлений о пропавших без вести украинцах в условиях войны, а также попавших в плен к оккупантам.

Об этом сообщает СБУ.

У граждан теперь есть возможность сообщить об обстоятельствах исчезновения личности через онлайн-форму. Отправленные данные конфиденциальны и не попадут к посторонним лицам.

Отмечается, что тем гражданам, которые обратились в Объединенный центр ранее, повторно заполнять электронную форму не нужно – предоставленная информация уже проработана.

В ведомстве обращают внимание на то, что вопрос освобождения пленных находится в исключительной компетенции органов государственной власти.

СБУ предостерегает от мошеннических схем, когда неизвестные могут звонить и предлагать «помощь» в якобы освобождении родственников из плена.

«Не предоставляйте информацию о пленных и личных персональных данных не уполномоченным организациям и лицам, а также анонимным источникам. Это может повредить нашим защитникам в плену и усложнить ход переговорного процесса по их увольнению», - добавили в сообщении.

В спецслужбе напомнили, что по результатам совместной деятельности и реализации решений Координационного штаба по обращению с военнопленными, Объединенным центром реализовано освобождение из плена и возвращено на подконтрольную Правительству Украины территорию 573 человека.

Напомним, что ранее в Украине более 7 тысяч военных считаются пропавшими без вести – большинство из них находятся в плену.