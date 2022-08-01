В Севастополе был замечен российский корабль с обгоревшим бортом – его могли подбить ВСУ

В Севастопольскую бухту 5 августа вошел патрульный корабль проекта 22160 типа «Василий Быков» черноморского флота России.

Об этом сообщает издание «Крым.Реалии».

Правый борт корабля в районе корма обгорел. На корме размещена армейская пусковая установка зеленого цвета. Корабль с помощью буксиров пришвартовался у Куриной пристани. В составе черноморского флота есть четыре патрульных корабля проекта 22160: «Василий Быков», «Дмитрий Рогачев», «Павел Державин» и «Сергей Котов». Бортовые номера всех кораблей окрашены для усложнения идентификации однотипных единиц.

Накануне, 4 августа, военно-морской эксперт HI Sutton по проекту OSINT сообщил в твиттере, обнародовав соответствующие фото, что российский военный корабль вблизи оккупированного Севастополя вдруг начал выпускать дымовой занавес, после чего был окутан клубами черного дыма. Эксперт предположил, что маскировка российского корабля с помощью дымовых приманок не помогла ему спастись от попадания украинской ракеты и именно поэтому его окутали клубы черного дыма. Однако окончательной ясности на этот счет нет. По данным эксперта, на фото запечатлен патрульный корабль проекта 22160 типа «Василий Быков».

29 июля корреспондент Крым.Реалии также зафиксировал патрульный корабль с обгоревшим бортом и пусковой установкой на корме, заходившем в Севастопольскую бухту.