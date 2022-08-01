Российские оккупанты признали, что в Херсонской и Запорожской областях им не хватает поддержки населения для «референдума»

Российские оккупационные власти провели соцопрос на захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей, который показал, что только 30% местных жителей поддерживают аннексию и включение регионов в состав рф.

Об этом сообщает «Медуза».

В кремле по-прежнему рассчитывают, что осенью смогут провести референдумы о присоединении к россии террористических «ДНР» и «ЛНР», а также оккупированных российскими войсками территорий Херсонской и Запорожской областей.

В администрации президента рф надеялись, что референдумы состоятся 11 сентября – во всероссийский день голосования. Однако в пророссийских администрациях этих территорий высказывались более туманно, указывая, что они могут пройти в «начале осени», «первой декаде сентября» или в середине месяца. По словам трех источников «Медузы», близких к кремлю, 11 сентября остается «ориентировочной датой», но не окончательной. Еще один источник сказал, что российские войска вскоре могут потерять контроль над Херсоном.

- Херсонская область была более-менее быстро занята [в начале марта], и занята легкой кровью. После референдумов это будет уже территория россии и оборонять ее будут как территорию россии, - объяснил источник.

Источники, близкие к кремлю, заявили: пока все усилия пропагандистов и политтехнологов не приводят к результату, которого хотели бы российские власти.

Два собеседника рассказали «Медузе», что в середине июля на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей провели закрытый социологический опрос о том, хотят ли местные жители присоединения к россии. По его результатам, за присоединение выступили около 30%, столько же (в условиях оккупации) высказалось за сохранение областей в составе Украины. Остальные «затруднились с ответом».