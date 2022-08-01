Расследователи установили имя оккупанта, который пытал и убил украинского военнопленного

Расследователи группы Bellingcat и издание The Insider заявляют, что смогли идентифицировать российского оккупанта, который на видео пытает украинского военнопленного. Утверждают, что военным преступником является тувинец Очур-суге Монгуш 1993 года рождения.

Об этом сообщает «Громадське».

Издевательства происходили в санатории «Приволье» на территории оккупированной Луганской области. В пытках принимали участие боевики из батальона «Ахмат».

Расследователи говорят, что им удалось пообщаться с Очур-суге Монгушем. Он пытался отрицать свою причастность, но выдал себя, запутавшись в показаниях. В частности, военный преступник в разговоре признал и несколько раз повторил, что на одном из видео из оккупированного Северодонецка действительно он. Также он подтвердил, что видео с пыткой было снято на территории санатория «Приволье».

Ранее в российских Telegram-каналах 28 июля распространили видео, где двое оккупантов издевались над военнопленным в украинской форме с желто-голубыми нашивками и связанными руками. Они били пленника и ножом кастрировали его. На новых видео, распространившихся по российским каналам 29 июля, видно, как, вероятно, те же российские военные выстрелили в голову мужчине в украинской форме после пыток.

Ранее назывались другие имена причастных к пыткам, Очур-Суге Монгуш – уже третий подозреваемый.