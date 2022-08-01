Оккупированную Запорожскую АЭС отключили от одного энергоблоков из-за российских обстрелов

Оккупированная российскими военными Запорожская атомная станция (ЗАЭС) отключила от сети один из трех работающих энергоблоков из-за российских обстрелов.

Об этом сообщили в НАЭК «Энергоатом».

Как уточнили в компании, военные рф попали в высоковольтную линию связи (открытого распределительного устройства) автотрансформатора ЗАЭС.

«Сегодня примерно в 14:30 российские военные трижды обстреливали Запорожскую АЭС. Они попали в высоковольтную линию связи 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС – Запорожская ТЭС. В результате она была повреждена, на одном из энергоблоков сработала аварийная защита, включились дизель-генераторы. В настоящее время этот блок разгружен и отключен от сети», - сказано в сообщении.

В «Энергоатоме» заверили, что, несмотря на провокации войск РФ, ЗАЭС продолжает работать и выдавать мощность в энергосистему Украины через работающие линии.

Напомним, второй раз за последние несколько часов оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС: зафиксировано три «прилета» непосредственно на площадку станции.