«Это откровенное и дерзкое преступление, это акт террора»: Зеленский о российских обстрелах Запорожской АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ввести санкции против российской атомной отрасли, потому что оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС.
Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.
- Сегодня оккупанты создали очередную чрезвычайно рискованную ситуацию для всей Европы – они обстреляли Запорожскую АЭС, причем дважды в день. Это самая большая атомная станция на нашем континенте. И любые обстрелы этого объекта – это откровенное и дерзкое преступление, это акт террора.
- россия должна отвечать уже за сам факт создания угрозы АЭС. И это не только еще один аргумент в пользу признания россии государством – спонсором терроризма. Это аргумент и в пользу того, чтобы применить жесткие санкции против всей российской атомной отрасли – от росатома до всех связанных компаний и лиц. Это вопрос сугубо безопасности. Тот, кто создает ядерные угрозы другим народам, сам точно не способен безопасно использовать атомные технологии, - говорит Зеленский.