«Это откровенное и дерзкое преступление, это акт террора»: Зеленский о российских обстрелах Запорожской АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ввести санкции против российской атомной отрасли, потому что оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС.

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.

- Сегодня оккупанты создали очередную чрезвычайно рискованную ситуацию для всей Европы – они обстреляли Запорожскую АЭС, причем дважды в день. Это самая большая атомная станция на нашем континенте. И любые обстрелы этого объекта – это откровенное и дерзкое преступление, это акт террора.