ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Президент Зеленский отметил наградами 192 украинских воина

Уже 163-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта, длина которой составляет 2450 километров.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 5 августа, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 6 августа.

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00:35 Президент Украины Владимир Зеленский отметил наградами 192 украинских воина.

Об этом он сообщил в своем видеообращении.

- Подписал также указ о награждении наших воинов. 192 участника боевых действий отмечены государственными наградами, 18 из них, к сожалению, посмертно. Вечная благодарность всем, кто воюет за нашу великую державу! Спасибо, великий народ Украины! Слава Украине! – сказал Зеленский.

00:18 Украинские военные восстанавливают трофейную российскую технику, сообщили в Министерстве обороны.