ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Президент Зеленский отметил наградами 192 украинских воина

Уже 163-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта, длина которой составляет 2450 километров.
«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 5 августа, можно прочитать по этой ссылке.
В этой новости мы будем следить за событиями 6 августа.
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00:35 Президент Украины Владимир Зеленский отметил наградами 192 украинских воина.
Об этом он сообщил в своем видеообращении.
- Подписал также указ о награждении наших воинов. 192 участника боевых действий отмечены государственными наградами, 18 из них, к сожалению, посмертно. Вечная благодарность всем, кто воюет за нашу великую державу! Спасибо, великий народ Украины! Слава Украине! – сказал Зеленский.
00:18 Украинские военные восстанавливают трофейную российскую технику, сообщили в Министерстве обороны.
- Вот «Нона» на базе БТР-80. Мы восстановили на ней пневматическую систему. Это чисто русская технология. Интересна она тем, что на ней находится минометная установка. У нее 120-миллиметровая пушка, стреляющая как минами, так и снарядами 120 мм. Забрали мы эту машину возле Гусаровки Харьковской области, – рассказал командир ремонтного батальона 93-й ОМБр Дмитрий.