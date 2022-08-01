Захватчики стягивают силы на Херсонщину, опасаясь контрнаступления ВСУ, – британская разведка

Российские силы концентрируются на Юге в ожидании контрнаступления Украины или в рамках подготовки к возможному наступлению.
Об этом сообщили в британской разведке.
Длинные колонны российских военных грузовиков, танков, буксируемой артиллерии и другого вооружения продолжают удаляться от украинского Донбасса и направляются на Юго-Запад. Сообщалось также о перемещении оборудования из оккупированных россией Мелитополя, Бердянска, Мариуполя и из материковой части россии через Керченский мост в Крым.
«Военные тактические группы (БТГ) численностью от 800 до 1000 человек были переброшены в Крым и почти наверняка будут использоваться для поддержки российских войск в Херсонской области. 2 августа в Крым переброшена новая БТГ, также идет передислокация БТГ из Восточной группировки войск. Скорее всего, в ближайшие дни они будут отправлены в Херсонскую область», – отметили аналитики ведомства.
Украинские силы сосредотачивают свои цели на мостах, складах боеприпасов и железнодорожных путях, которые все чаще и чаще в южных регионах Украины, пытаются попытаться повлиять на способность россии пополнить логистические ресурсы.
«Война россии с Украиной вот-вот вступит в новую фазу, когда самые ожесточенные бои переместятся на линию фронта протяженностью примерно 350 км, протянувшуюся на юго-запад от Запорожья до Херсона параллельно реке Днепр», – отметили в британской разведке.