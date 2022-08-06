На Луганщине оккупанты пайками заманивают людей на «референдум» за присоединение к россии

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты в уничтоженных населенных пунктах под предлогом предоставления продуктов питания и стройматериалов проводят агитроботу и заманивают людей на так называемый референдум за присоединение Луганщины к россии.

Об этом Гайдай сообщил в Telegram

По его словам, в Луганской области активизирована «агитационно-разъяснительная составляющая» подготовки к «референдуму» о вхождении региона в состав рф».

«Оккупационные власти и коллаборантское общественное движение под видом предоставления продуктов питания или строительных материалов проводят встречи с населением недавно захваченных территорий области», - заявил Гайдай.

Также глава Луганской ОВА добавил, что оккупанты выманивают персональные данные жителей и призывают идти на так называемый «референдум», вынуждая людей «обменивать волю на еду, питьевую воду и OSB-плиты».

Такие встречи захватчики проводят в Лисичанске, Северодонецке, Попасной, Рубежном, Горском, Золотом и населенных пунктах этих общин.

Напомним, российские оккупанты признали, что в Херсонской и Запорожской областях им не хватает поддержки населения для «референдума».