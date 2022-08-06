В Донецкой области СБУ поймала группу российских агентов

В ходе контрразведывательных мероприятий пресечена деятельность российской агентурной сети, которая собирала разведданные о дислокации и перемещении подразделений ВСУ в Славянске, Краматорске и Покровском районе Донецкой области.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Злоумышленники также «докладывали» агрессорам о последствиях вражеских ракетно-бомбовых ударов, артиллерийских обстрелах региона и масштабе разрушений жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры.

Установлено, что одним из «связных» русских агентов был представитель оккупационной администрации рф. Им оказался «чиновник» так называемого «верховного суда днр», причастный к преследованию и незаконным заключениям украинцев на временно оккупированной территории Донбасса.

По данным следствия, в состав вражеской агентурной сети входило 6 местных жителей, завербованных спецслужбами рф после начала ее полномасштабного вторжения.

Для сбора развединформации злоумышленники самостоятельно проводили визуальное наблюдение за местонахождением и перемещением украинских войск.

Полученные данные передавали захватчикам через специально созданные интернет-платформы в виде координат на электронных картах с подтверждающими материалами фото-, видеофиксации.

Кроме того, во время проведения следственно-оперативных действий в Покровском районе задержан прокремлевский агитатор. Злоумышленник распространял в интернете пропагандистские публикации, в которых оправдывал вооруженную агрессию рф против Украины.

Для разгона деструктивного контента использовал собственный аккаунт в российских соцсетях.

В настоящее время всем задержанным доложено о подозрениях в совершении преступлений против государственной безопасности Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются комплексные контрдиверсионные меры по установлению местонахождение и привлечению к ответственности других приспешников врага.

Операции по разоблачению российской агентуры проводили сотрудники СБУ Донецкой, Луганской и Ивано-Франковской областей при процессуальном руководстве прокуратуры.

Напомним, как СБУ задержала в Одессе российского шпиона «Профессора», собиравшего информацию о стратегических объектах.