Оккупанты закрыли лагерь в Луганской области, куда свозили «отказников» – кого забрали командиры, кого отпустили в россию

Лагерь в колонии Перевальска в Луганской области, где удерживали российских военнослужащих за отказ участвовать в войне с Украиной, закрыли.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале адвокат Максим Гребенюк со ссылкой на выбравшихся из СИЗО солдат.

Покинувшие ранее «спеццентр» в Брянке военнослужащие подтвердили информацию The Insider.

Как рассказал источник The Insider, вагнеровцы также уехали из лагеря. По его словам, начали «эвакуировать всех без разбора».

26 июля стало известно, что российских военных, которые отказались воевать в Украине, держат в заключении в Брянке Луганской области, избивают и заставляют вернуться на фронт. «Ломают» людей бойцы ЧВК Вагнера и представители минобороны рф — полковник Нечипоренко и подполковник Туманов. Об этом The Insider рассказали сразу несколько военных, которым удалось выбраться из заключения. Российское военное руководство отрицало свою причастность к происходящему в Брянке, заявляя, что контрактников удерживают луганские военные.

В итоге 20 пленным удалось выбраться из «спеццентра», однако только двое подали заявления в следственный комитет (СК) — остальные боятся.