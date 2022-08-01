«Военные знают свое дело»: Данилов призвал украинцев набраться терпения по поводу контрнаступления ВСУ

Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал набраться терпения по поводу контрнаступления ВСУ, поскольку сроки определяют военные во главе с верховным главнокомандующим, а не «диванные» эксперты.

Об этом шла речь в его интервью ТРК «Киев», передает УП.

- Давайте будем спокойно относиться к этим вещам, когда это (контрнаступление, – ред.) будет происходить. Военные знают свое дело, знают, когда им нужно начинать, и главное как быстро, как с наименьшим количеством потерь делать полезное дело для нашей страны: освобождать наши территории от оккупанта, - сказал Данилов.

По словам секретаря СНБО, так называемые «диванные» эксперты не владеют информацией о реальной ситуации.

При этом Данилов напомнил, что уже освобождены от оккупантов Киевская, Черниговская и Сумская области. Он подчеркнул, что «надо набраться терпения и увидеть все это своими глазами».

В конце июля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна начать контрнаступление для деоккупации захваченных россией территорий в течение трех-шести недель.