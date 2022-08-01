ССО «Азов» опубликовали видео, как в результате успешного штурма захватили позиции оккупантов на Херсонском направлении

Силы спецопераций «Азов» опубликовали видео успешной операции по штурму замаскированных в лесополосе позиций российских оккупантов.

Видео размещено на канале подразделения в YouTube.

Сначала разведгруппа тщательно проверила местность. После этого отработали штурмовики. В ходе операции бойцы ССО «Азов» оцепили группу, численностью около 10 человек.

По словам азовцев, оккупанты рассчитывают на поддержку бронетехники или артиллерии. Когда доходит до боя «кость в кость» (ближний стрелковый бой, – ред.), они не выдерживают морально, «сливаются» .

– Потому что мы дома, на своей земле, мы ее отбиваем. А они – никто и не хотят дохнуть за эту землю, – сказал боец с позывным «Хмурый», получивший в том бою ранение.

После предложения сдаться оккупанты начали убегать. По ним отработали ВОГами из дронов. Результат – двухсотые и пленные.

Видео содержит материалы жестокого характера. Рекомендовано для зрителей +18.

5 августа стало известно, что бойцы подразделения пленили на Юге Украины еще пятерых оккупантов.