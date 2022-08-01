СБУ разоблачила агентов ФСБ, которые помогали уничтожить в Николаеве судостроительные заводы: «Каждый такой бабах победу приближает»

Служба безопасности Украины разоблачила агентов ФСБ, которые помогали оккупантам уничтожать судостроительную инфраструктуру в Николаевской области.

Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

Двое злоумышленников осуществляли разведывательно-диверсионную деятельность в Николаевской области: собирали и передавали врагу разведданные о важных инфраструктурных объектах, складах с горючим, дислокацию и перемещение живой силы и техники ВСУ.

Полученные данные оккупанты использовали для нанесения прицельных ракетных ударов и массированных артиллерийских обстрелов.

В сообщениях, которые они рассылали друг другу, агенты радовались тому, что Николаев разрушается, а люди гибнут.

«И хоть дому моему почти п*здец, я думаю только о том, что со страху с*ебнули хохлы из Леваневцев, что на Экваторе и Кристалле полная жопа, что кучу п*доргов зажмурили на Океане, что спалили ГСМа хохлятского дохера, что каждый такой бабах победу приближает…»

В результате действий этой агентурной сети разрушены и повреждены несколько объектов судостроительной инфраструктуры города, среди которых заводы «Экватор», «Кристалл», «Океан», склады с горюче-смазочными материалами, нанесены разрушения объектам социальной инфраструктуры.

Злоумышленники осуществляли постоянное визуальное наблюдение за интересующими врага объектами и присылали результаты куратору, используя отработанные закрытые каналы электронной связи.

Вражеским агентам сообщено о подозрении и избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Напомним, ранее СБУ задержала еще одного корректировщика ракетных ударов россии по Николаеву.