Жителю Николаевщины вручили подозрение за восхваление оккупантов среди коллег по работе

52-летнему жителю города Первомайск сообщено о подозрении по факту оправдания, признания правомерным, отрицания вооруженной агрессии рф против Украины (часть 1 статьи 436-2 УК Украины).

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции и в областной прокуратуре.

По данным следствия, злоумышленник, находясь на рабочем месте на одном из почтовых отделений города, публично среди работников отделения и лиц, пользовавшихся услугами доставки, отрицал осуществление вооруженной агрессии рф против Украины и восхвалял действия оккупантов на территории Украины.

Также в публичном месте при общении со знакомым высказывался в поддержку страны-агрессора, глорифицируя достижения власти рф.

Досудебное расследование осуществляется Первомайским районным отделом полиции ГУНП в Николаевской области по оперативному сопровождению управления Службы безопасности в области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Напомним, как в Николаеве полиция задержала продавца, который угрожал «кадыровцами» – он извинился на камеру.