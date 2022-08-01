На Херсонщине совершили покушение на «замглавы» Новокаховской оккупационной «администрации»

Во временно оккупированной Новой Каховке в Херсонской области совершено покушение на «замглавы» созданной оккупантами местной «администрации» Виталия Гура.

Об этом сообщают российские пропагандистские ресурсы.

Предположительно, в Гура стреляли из пистолета Макарова.

Сейчас приспешник оккупантов в больнице в тяжелом состоянии. Решается вопрос о его экстренной эвакуации в Крым.

До оккупации 44-летний Гура был старостой Днепрянского старостинского округа. На местных выборах в 2015 году он безуспешно пытался попасть в Херсонский облсовет от ныне запрещенной пророссийской партии «Социалисты».

Также, как сообщил журналист Олег Батурин, в Каховке нашли зарезанными двоих российских оккупантов.

Напомним, как назначенный оккупантами «руководитель» Херсонской области Владимир Сальдо 5 августа заявил, что ложится в больницу, а свое «полномочия» передает «исполняющему обязанности» Сергею Елисееву. Через время стало известно, что гауляйтера Сальдо ввели в медикаментозную кому, его могли отравить.

А несколько ранее в Каховке подорвали автомобиль «криминального авторитера» Ефима, который он сотрудничал с оккупантами и обещал расправу над украинцами.

Еще напомним, что в сформированной оккупантами «военно-гражданской администрации» Херсонской области 11 июля заявляли о попытке ликвидировать главаря этой организации Владимира Сальдо.

Также в Запорожской области было совершено покушение на главу оккупационной «администрации» Мелитопольского района Андрея Сигуту.

Напомним, как в Херсоне взорвали автомобиль начальника исправительной колонии №90 Евгения Соболева, который перешел на сторону оккупантов.

22 июня стало известно, что в Голой Пристани взорвали автомобиль Daewoo Lanos, который мог принадлежать Алексею Ковалеву. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов подтвердил информацию о взрыве машины нардепа-изменника Алексея Ковалева в Херсонской области. 30 июня предатель Ковалев впервые после покушения показался на пропагандистском ресурсе.

24 июня во временно оккупированном Херсоне взорвался еще один автомобиль - сообщалось о гибели коллаборанта Дмитрия Савлученко.

7 июля в Новой Каховке ликвидировали полицейского-предателя Сергея Томку. Ликвидированный в Новой Каховке коллаборант работал в руководстве оккупационной «полиции» и проводил репрессии.