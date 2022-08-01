Оккупанты в Мариуполе планируют провести показательный суд над украинскими защитниками – готовят клетки

В Мариуполе российские оккупанты планируют провести показательный суд над украинскими военнопленными.

Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Сообщается, что на сцене мариупольской камерной филармонии российские оккупанты собирают тюремные клетки. Диаметр арматуры – 20 миллиметров. Захватчики планируют в сентябре устроить показательный «суд» над защитниками Украины.

«Российские оккупанты продолжают пренебрегать всеми международными нормами. Они продолжают умножать военные преступления, демонстрируя пренебрежение ко всему цивилизованному миру. Обращаюсь к мировому сообществу, ООН и «Красному Кресту» вмешаться в ситуацию, чтобы работали правила обращения с военными пленными. Мы должны сделать все, чтобы наши защитники вернулись в Украину живыми и не допустить в Мариуполе второй Еленовки», - городской голова Вадим Бойченко.