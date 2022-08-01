Херсонского гауляйтера Сальдо положили в московскую больницу – говорят, что его отравили

Херсонского колаборанта Владимира Сальдо положили в московскую больницу, в токсикологическое отделение НИИ имени Склифософского.

Об этом сообщает пропагандистский паблик Baza.

Пропагандисты пишут, что состояние предателя тяжелое, он находится в коме. При этом, отмечают, что в токсикологическое отделение он попал из-за того, что его могли отравить химическими веществами и нужна детоксикация организма.

Ранее Сальдо заявил, что его госпитализировали. Вместо него теперь оккупированной территорией Херсонщины руководит бывший ФСБшник.

Вчера Сальдо переправили из Херсонской области в клинику в Крыму. Сегодня Сальдо стало хуже, его подключили к аппарату ИВЛ и ввели в кому. Затем был проведён консилиум с участием московских и крымских врачей. По его результатам было принято решение срочно госпитализировать гауляйтера в больницу в Москве.

В телеграм-канале Сальдо сообщается, что «ухудшение самочувствия стало результатом осложнения после перенесённого коронавируса».

Позднее российские пропагандисты стали утверждать, что врачи подозревают, что Сальдо могли отравить. Кровь и мочу Сальдо срочно направили в токсикологию на исследование. Изначально медики предполагали инфаркт, потому что у оккупанта были похожие симптомы. Однако кардиограмма это не подтвердила. Затем подозревали инсульт, сделали КТ, но и этот диагноз также отпал.

Ранее депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань заявил, что Сальдо могла отравить ФСБ – он пил привезенный из Москвы коньяк, после чего ему стало плохо.