Попавший в плен на Херсонщине российский десантник рассказал о слабом обеспечении и упаднических настроениях среди оккупантов

Старшина 6-й десантно-штурмовой роты 104-го десантно-штурмового полка Евгений Харитонов, который попал в плен к ВСУ на Херсонском направлении, рассказал, что у российской армии в Украине есть проблемы с обеспечением, а у личного состава нет желания воевать.

Об этом он рассказал на видео.

По его словам, в Украине он воюет с апреля.

– Личный состав деморализован. Ждут замены, но замены не происходит. Обеспечение слабое, не хватает продуктов, не хватает вещевого обеспечения. Верховный главнокомандующий России Владимир Владимирович Путин, когда затевал эту войну, возможно, не так думал. Думал, что это все пройдет быстро, гладко. Но оно настолько все затянулось, что не хватает ресурсов, не хватает у людей терпения, нервов. Если есть возможность, обратитесь куда-нибудь в вышестоящие инстанции с просьбой остановить это все, никому не нужное мероприятие. Выведите войска в ППД на территорию рф, – сказал оккупант.

Также он обратился к украинцам.

– Украинцам я хочу сказать, что мне очень жаль, что в этой специальной операции, как ее называют, страдает очень много людей. Если это война, то должны воевать солдаты, и не должны гибнуть мирные люди. Это мое мнение, – резюмировал Харитонов.

Напомним, ранее майор 7-й военной базы вооруженных сил рф (непризнанная республика абхазия) Павел Грузев, которого взяли в плен николаевские морпехи, рассказал, что российские военные не хотят воевать и ищут способы, чтобы вернуться домой.