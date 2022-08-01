Оккупанты в ОРДЛО начали новую волну принудительной мобилизации – устраивают облавы на предприятиях и среди улиц

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей россияне начали новую волну принудительной мобилизации.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«Для комплектования подразделений мобилизационного резерва с 1 августа на территории ОРДЛО началась новая волна принудительной мобилизации. Отбирают лиц, непригодных для прохождения службы, и тех, кто имел «отсрочку», - говорится в сообщении.

По данным разведки, в составе структурных мотострелковых подразделений 2 армейского корпуса (Луганск) российских войск производится формирование новых и восстановление боеспособности имеющихся мотострелковых батальонов.

В Луганске за 40 минут на рынке забрали два автобуса мужчин, большинство из которых – грузчики. В Алчевске мужчин забирали посреди улиц. Население возмущено, мужчины скрываются.

Тотальная принудительная мобилизация продолжается во многих населенных пунктах ОРДЛО. Например, на улицах Хрустального выросло количество патрулей, которые без объяснений забирают мужчин в военкомат. Продолжаются облавы на предприятиях и в коммерческих учреждениях, где работают мужчины, пригодные для военной службы.

«В то же время распространяется недовольство среди уже мобилизованных мужчин ОРДЛО ужасным отношением командования оккупационной армии к местному личному составу. В частности, распространяется информация, что россиянам выдают современные бронежилеты и каски, а местным амуницию образца 1941-1945 годов», - подчеркнули в ГУР.

Ранее сообщалось, что в рф не получилось создать 16 добробатов, поэтому есть план по формированию «отдельного военного корпуса».