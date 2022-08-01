Гауляйтер Новой Каховки Гура скончался в реанимации после покушения

Так называемый «замглавы» созданной оккупантами местной «администрации» Новой Каховки Виталий Гура скончался в реанимации.
Информацию об этом подтвердила оккупаицонная власть.
Как известно, в субботу утром, 6 августа, его расстреляли из пистолета Макарова.
Гуру госпитализировали в тяжелом состоянии. Также была информация, что его доправят в Крым.
Однако в результате полученных ранений Гура скончался в реанимации.
До оккупации 44-летний Гура был старостой Днепрянского старостинского округа. На местных выборах в 2015 году он безуспешно пытался попасть в Херсонский облсовет от ныне запрещенной пророссийской партии «Социалисты».