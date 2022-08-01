Грозило 15 лет тюрьмы, а получила два условно: В Николаеве суд вместе с прокуратурой «наказали» женщину за годы работы на разведку рф

В Николаеве назначили два года испытательного срока для местной жительнице, которая работала на российскую разведку и передавала врагам данные о ВСУ, о руководстве города и об общественно-политической обстановке в населенном пункте.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующего приговора.

По данным следствия, женщина была сторонницей россии и не воспринимала государственную власть Украины. Еще в начале 2020 года она вступила в преступный сговор с сотрудником главного разведывательного управления генштаба вооруженных сил рф для оказания помощи противнику в проведении подрывной деятельности против Украины.

С сотрудником российской разведки женщина связывалась при помощи мессенджера Telegram.

Следствие зафиксировало несколько эпизодов связи женщины с российской разведкой.

В средине июля 2021 года сотрудник ГРУ попросил фигурантку собрать информацию о «националистических» организациях, а также о руководителях предприятий, организаций, которые могут возглавить регион в случае его захвата россией. Еще он просил достать информацию о других пророссийских личностях, которые смогут принимать активное участие в поддержке «новой власти». Женщина начала выполнять приказ, периодически отправляя собранную информацию.

Также зафиксировано, что в средине января 2022 года сотрудник ГРУ снова обратился с просьбой к женщине собрать как можно более подробную информацию о формированиях ВСУ и теробороны.

Предательница снова собирает данные о деятелях политических партий, списки военкоматов, воинских частей в Николаеве и в Очакове, информацию о штабе теробороны с их расположением, фото некоторых участников, дислокацией формирований ВСУ и отправляет их своему куратору как минимум до 16 января.

В конце марта фигурантке сообщили о подозрении по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины («Государственная измена»). Как отмечали тогда в прокуратуре, женщине за преступление грозило наказание в виде лишения свободы сроком от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Но в итоге в суд обвинительный акт поступил с другой, более легкой квалификацией – по части 1 статьи 110 УК («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»).

В суде обвиняемая Валентина Кожанова заявляет, что признает вину в инкриминируемом преступлении и о своем раскаянии относительно случившегося.

Судья Заводского райсуда Андрей Лагода в начале августа признал женщину виновной по части 1 статьи 110 УК и назначил ей наказание в виде четырех лет лишения свободы. Одновременно он решил освободить ее от тюрьмы, назначив два года испытательного срока.

Суд не нашел отягчающих обстоятельств. Но указал в качестве смягчающих наказание факторов состояние здоровья обвиняемой, отсутствие судимостей ранее, «искреннее раскаяние и активное содействие раскрытию уголовного правонарушения».

Напомним, как в Очакове военные контрразведчики раскрыли российского «спящего агента», заброшенного в Украину еще в 2014 году. Соглашение о сотрудничестве с КГБ он подписал еще в 1989 году.

Также напомним, как информатору оккупантов в Николаеве Юрию Арбатскому, который заявил, что сдавал ВСУ из-за «отмены в школе дочери русского языка», назначили арест с залогом в 700 тысяч гривен. Несколько позже суд дал другому корректировщику огня оккупантов по Николаеву возможность выйти под залог в 200 тысяч гривен.