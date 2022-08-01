«Сейчас проходят проверку все жители»: Замазеева рассказала, что происходит в Николаеве во время затяжного комендантского часа

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева рассказала, как проходит затяжной комендантский час в Николаеве.

Об этом она сообщила во время прямого эфира на телеканале Интер.

Как известно, в Николаеве в пятницу ночью, 5 августа, начался длительный комендантский час, который продлится до утра 8 августа.

По словам Замазеевой, проверяют всех жителей Николаева.

— Сейчас проходят проверку все жители Николаева. На выезд разрешается тем, у кого был куплен заранее билет, при наличии билета и документов, в принципе, можно покинуть город. (…) Ходят прямо по квартирам - проверяют каждую, проверяют документы и мобильные телефоны – проверяют все, - сказала Анна Замазеева.

Она также сообщила, что в городе ловят сепаратистов и коллаборантов, но о результатах сообщат в понедельник, когда комендантский час закончится.

— Коллаборанты и сепаратисты есть, сказать что их много, мы не можем, но дело делится на три этапа. Первое - найти их, потом осудить и не позволять им выходить под залог, потому что наш народ готов совершить самосуд над ними. Потому что все, кто пострадал, близкие, соседи, родственники, дома, вся их мирная жизнь – они эту злость всю спускают на коллаборантов. Думаем, лучше им оставаться в тюрьме до нашей победы, либо отправлять их туда, на кого они работают. Ждем результатов, думаю, в понедельник правоохраниельные органы дадут разрешение на распространение этой информации и сами расскажут, сколько коллаборантов поймали,- добавила Анна Замазева.

Напомним, вчера, 5 августа, на выездах из Николаева образовались пробки из-за того, что горожане спешили выехать до объявления комендантского часа на два дня.