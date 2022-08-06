В МИДе объяснили, почему аннулировали 225 диппаспортов нардепов – они не вернули их вовремя и игнорировали призывы это сделать

В Министерстве иностранных дел Украины объяснили причины аннулирования дипломатических паспортов 225 народным депутатам Украины. Они не вернули их на хранение в МИД после осуществления официальных загранкомандировок, как это предусмотрено действующим положением о дипломатическом паспорте.

Об этом заявили в пресс-службе МИД.

В МИДе пояснили, что дипломатические паспорта 225 народных депутатов Украины были аннулированы из-за нарушения народными избранниками требований действующего положения о дипломатическом паспорте, утвержденного указом президента Украины.

«Дипломатические паспорта выдаются народным депутатам Украины исключительно для осуществления официальных командировок. Согласно положению о дипломатическом паспорте, утвержденному указом Президента Украины, по возвращении из командировки в десятидневный срок дипломатические паспорта должны быть возвращены в МИД на хранение. Ни при каких обстоятельствах дипломатические паспорта не могут использоваться для частных поездок», – отметили в МИДе.

Однако народные депутаты решили, что могут нарушить существующие требования и использовать диппаспорта по собственному усмотрению.

«За последние месяцы МИД Украины несколько раз обращалось к народным депутатам с просьбой вернуть паспорта и взаимодействовало с Верховной Радой для организации этого процесса. В последний раз мы просили сдать паспорта в течение июля. Все наши призывы были проигнорированы», – отметили в МИД.

Именно по этой причине диппаспорта нарушителей были признаны недействительными – в полном соответствии с нормами действующего законодательства.

«Соответственно, руководствуясь законодательством Украины, МИД Украины признал недействительными 225 дипломатических паспортов народных депутатов, которые не были своевременно возвращены в МИД на хранение. Министерство безотлагательно выдаст дипломатические паспорта депутатам, отбывающим в официальные командировки от Верховной Рады Украины», – отметили в пресс-службе МИД.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ аннулировать депутатам Верховной Рады дипломатические паспорта, если они их не сдали добровольно.