В «Энергоатоме» заявили, что оккупанты обстреливают Запорожскую АЭС, чтоб отключить ее от энергосистемы и обесточить весь Юг Украины

В «Энергоатоме» предостерегают, что российские оккупационные войска обстреливают Запорожскую атомную электростанцию, чтобы уничтожить ее инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг страны.

Пресс-служба компании Энергоатом в Telegram.

«Акты ядерного терроризма на Запорожской АЭС – ее артиллерийские обстрелы – преследуют цель разрушения инфраструктуры станции, повреждение всех линий электропередач, через которые идет выдача электроэнергии в энергосистему Украины, обесточивание юга страны. Такими действиями рашисты перешли к новому сценарию – сценарию разрушений, созданию ядерной и радиационной аварии на ЗАЭС. Поэтому обстрелы станции, с высокой вероятностью, продолжатся».

По словам представителей «Энергоатома», помешать этому могут слаженные действия организаций безопасности, в частности ООН, МАГАТЭ и WANO, а также постоянное давление на Россию со стороны международного сообщества для вывода военных с крупнейшего в Европе ядерного объекта и его полной демилитаризации.

В противном случае россия реализует свой план по превращению ЗАЭС в военную базу ядерных террористов.

«Этому сейчас способствуют активные действия представителей Росатома, которые находятся на станции и координируют специальную программу по отрезанию ЗАЭС от энергосистемы Украины путем повреждения с помощью артиллерийских обстрелов всех линий связи ЗАЭС с энергосистемой Украины», - отмечают в «Энергоатоме».

По данным компании, помимо разрушения инфраструктуры Запорожской АЭС, план захватчиков также включает в себя дальнейшее полное обесточивание станции (блекаут) с запуском дизель-генераторов всех энергоблоков для обеспечения охлаждения ядерного топлива, содержащегося во всех ядерных реакторах и бассейнах выдержки отработанного ядерного топлива каждого энергоблока.

Ситуацию значительно усложняет размещение захватчиками своей военной техники с оружием и взрывчаткой в ​​машинных залах энергоблоков №1 и №2, что является фактическим минированием энергоблоков с двумя ядерными реакторами крупнейшей в Европе атомной электростанции.

Все это в дополнение к минированию береговой линии ЗАЭС по линии пруда-охладителя и прилегающего берега Каховского водохранилища.

«Вскоре все это с высокой вероятностью может привести к ядерной и радиационной катастрофе, последствия которой ощутит не только Украина, но и вся Европа», - предостерегают в «Энергоатоме».

Напомним, обстрелы, которые 5 августа были зафиксированы на территории АЭС, считают инсценированной провокацией. По данным сотрудника одного из блоков, вследствие обстрела обесточилось резервное питание по всей станции, а на 3 блоке сработали 2 системы безопасности и запустились дизели (это значит, что обесточилась система безопасности блока).

В итоге Запорожская АЭС отключила от сети один из трех работающих энергоблоков.

Также сообщалось, что оккупанты завезли на территорию Запорожской АЭС неизвестный груз, источники говорят о минировании электростанции.