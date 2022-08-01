Владелец «вагнеровцев» пригожин ездит в колонии и вербует заключенных: «Решение служить в ЧВК – это сделка с дьяволом»

Владелец ЧВК «Вагнера» и «повар путина» евгений пригожин ездит в колонии, где лично вербует заключенных для участия в войне против Украины.

На это указывают истории двух не знакомых между собой заключенных, которые они рассказали «Медиазоне».

Один из них отбывает срок в ИК-2 строгого режима в Рыбинске Ярославской области. По его словам, туда приехал «господин пригожин со звездой россии». Он рассказывал заключенным, что представляет ЧВК Вагнера и предлагает им вступить туда для участия в войне против Украины.

Вместе с пригожиным в ИК-2 приехали семь человек в штатском. Трое из них, вооруженные пистолетами, вышли на плац колонии вместе с «поваром путина», куда согнали около полутора тысяч человек. В их числе были заключенные с инвалидностью, отбывающие карантин, старики и больные из санчасти.

«Мы не вооруженные силы, а самая настоящая военизированная ОПГ. Мои ребята заходят в африканские страны и за два дня не оставляют там ничего живого, и сейчас так же разносят врагов на Украине. Ваше решение служить в ЧВК — это сделка с дьяволом. Если вы выйдете отсюда со мной, то или вернетесь свободным человеком, или умрете. Вы будете обязаны убивать врагов и выполнять приказы руководства. Тех, кто свернет назад, ждет расстрел на месте», — цитирует заключенный человека, назвавшегося пригожиным.

Тем, кто согласится на сделку, «повар путина» обещал 100 тысяч рублей в месяц «плюс премия примерно столько же». Если же заключенный погибнет, его семье обещают выплатить 5 миллионов рублей.

Второй заключенный отбывает срок в ИК-4 в Плавске Тульской области. Он рассказал, что пригожин приезжал туда еще 25 июля. По его сведениям, тогда же вербовщики облетели на вертолете несколько других исправительных учреждений.

Рассказ тульского заключенного совпадает с рассказом ярославского. Он утверждает, что пригожин говорил о своих «полномочиях от президента» и том, что должен выиграть «эту чертову войну любой ценой». Помимо денег и помилования он обещал заключенным, которые согласятся воевать, снятие судимости, а тем, у кого нет российского гражданства — паспорт.

«Я сам сидел в тюрьме 10 лет и поэтому думаю, что вам понравится мое предложение», — цитирует заключенный пригожина.

Кроме того, оба источника рассказали «Медиазоне», что после визита «повара путина» всех заключенных лишили доступа к сервису Zonatelecom, оставив им только нелегальную связь.

Напомним, в украинской разведке заявили, что команду на подрыв барака с украинскими военнопленными в Еленовке наемникам из частной военной компании «Вагнера» дал ее владелец евгений пригожин.